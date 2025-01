Sim.

Os piores anos do Salário Mínimo na tabela técnica do Dieese divulgada esta semana e repercutida na imprensa brasileira de forma tímida, meio escondida.

Os piores anos: 2016 (ano do golpe contra Dilma) 2017, 18, 19….2020, 21 e 22.

Seis anos dos ‘governos’ Temer(ilegítimo) e Bolsonaro.

Reajuste zero ou negativo do Salário Mínimo.

O maior aumento real(acima da inflação) foi em 2006, no governo Lula-1, com 13,04% e o segundo maior aumento real foi em 2012, governo Dilma, com índice de 7,59% real.

Agora em 2025, governo Lula-3, o reajuste do Salário Mínimo foi de 7,5% e aumento real de 2,5%(acima da inflação).

O Dieese mostra:

Nota Técnica do Dieese

Conforme pode ser visto na Tabela 1 (acima) e Gráficos 1 e 2. Em 2019, valendo R$ 998,00, o salário mínimo apresentou ganho de 1,14%, porém, em 2020, o valor praticamente não foi alterado.

Em 2021, não houve incorporação de qualquer ganho real, exceto por reflexo do pequeno

arredondamento para R$ 1.100,00. Em 2022, a repetição do ocorrido no ano anterior: o salário

mínimo não teve aumento real, somente acompanhou a inflação medida pelo INPC.

Em 2023, o valor foi fixado em R$ 1.302,00, que significou aumento real de 1,41%. Em janeiro de 2024, o salário mínimo passou a R$ 1.412,00, variação nominal de 8,45% ou aumento real de 4,69% na comparação com janeiro de 2023.

Agora, em janeiro de 2025, com o valor nominal de R$ 1.518,00, o aumento real equivale a 2,5%(a depender da taxa de variação do INPC de dezembro de 2024)

