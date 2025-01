O Ministério Público da União (MPU) acaba de publicar o edital para o concurso público de 2025, ofertando 152 vagas de nível superior distribuídas por todo o país. No Acre, há vagas para Técnico do MPU – Administração, Técnico do MPU – Polícia Institucional e Analista de Direito.

Os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 para Técnicos a R$ 13.994,78 para Analistas, com carga horária de 40 horas semanais.

As provas estão marcadas para 4 de maio e serão aplicadas em todas as capitais. As inscrições podem ser feitas online no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) entre 13 de janeiro e 27 de fevereiro.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para Técnico e R$ 120 para Analista. O prazo de validade do concurso será de dois anos, prorrogáveis por igual período.

Acesse o edital e saiba todos os detalhes aqui.

(oea)