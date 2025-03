As principais notícias do jornal New York Times.

As maluquices de Donaldo com suas tarifas desproporcionais impostas a vários países, inclusive ao Brasil.

Escreve o NYT:

— Como as tarifas impostas por Donaldo afetam os agricultores dos EUA. E acrescenta: milhões de trabalhadores que votaram em Donald também trabalham em indústrias afetados pelas taxações de outros países contra produtos estadunidenses.

— Tarifas de Donaldo podem tornar a compra de um carro mais caro, diz o NYT em outra matéria.

— E o NYT fecha no plano financeiro dizendo: Os movimentos de Donaldo estão impulsionando as ações…..No exterior! E acrescenta: por anos a S&P 500(índice do mercado dos EUA) disparou alto. Mas agora, durante o mandato de Donaldo tem ficado atrás dos principais mercados da Europa e da China.

E notícia horrenda do NYT neste domingo é sobre a exploração de Empregadas Doméstica na ditadura sanguinária da Arábia Saudita.

— Líderes da África Oriental e membros da realeza saudita estão entre aqueles que lucram com o comércio lucrativo e mortal das empregadas domésticas.

Em tempo: assinatura de NYT custa 0,25 centavos de Dólar por semana…



J R Braña B.