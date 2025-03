O site da prefeitura – https://www.senamadureira.ac.gov.br/blog – anda preguiçoso.

Ainda não disse a que veio desde 1 de janeiro.

Nada das informações diárias de interesse público.

A última atualização de notícias oficiais é de quatro dias….

Notícias oficiais precisam constar nas plataformas da prefeitura em primeiro lugar.

Com a palavra, os responsáveis pela divulgação do material oficial do município.

GdA, PMRB, Aleac, TJ, MP e demais órgãos públicos priorizam seus canais oficiais….É assim que deve ser.

Repito: Qual é o canal oficial de divulgação de informações da Prefeitura de Sena?

◼Em tempo: MP pede explicação à prefeitura sobre não pagamento de salário de Dezembro em Sena

◼Em tempo 2: prefeitura ficar com salário de servidor é enriquecimento ilícito, diz MP, em despacho



J R Braña B.