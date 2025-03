Os servidores da prefeitura de Sena não podem ficar esperando apenas pelo Ministério Público, que tomou uma providência importante nas últimas horas para resolver o impasse do salário de dezembro, ainda não pago.

É função do sindicato da categoria fazer mais do que apenas enviar informações ou solicitar a intervenção do MP para solucionar o problema.

O sindicato dos servidores precisa unificar as ações com o MP, como tem feito, e, ao mesmo tempo, mobilizar seus sócios, deixando claro que a luta pode ter que acontecer em outra esfera também.

Não existe essa história de trabalhar um mês inteiro e não receber.

Trabalho realizado e não pago exige reação de trabalhadores conscientes.

Sendo mais direto: greve.

Não importa quem é o prefeito.

A dívida é de um CNPJ, pessoa jurídica, e, como destacou o promotor em seu despacho, a prefeitura não pode se apropriar de recursos salariais, pois isso configura ‘enriquecimento ilícito’.

Em tempo: MP notifica prefeitura de Gehlen e quer saber sobre salário não pago de dezembro/24…Deu prazo de cinco dias.



J R Braña B.

