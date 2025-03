O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Jr., visitou nesta quarta-feira (19) o abrigo municipal no Parque de Exposição, onde 173 famílias afetadas pela cheia do rio Acre estão alojadas. A visita ocorreu a convite do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que o acompanhou junto ao secretário de Ação Social, João Marcos, e ao coordenador da Defesa Civil, Cel. Cláudio Falcão.

No local, Nicolau conheceu a estrutura e ouviu relatos positivos sobre o atendimento. “Aqui não falta nada”, afirmou a diarista Celma Pereira. Segundo João Marcos, são servidas 1.173 refeições diárias para 484 pessoas, além de atendimento médico, recreação infantil e assistência social.

Bocalom destacou o empenho da equipe no suporte às famílias. Nicolau elogiou a gestão da crise, ressaltando a qualidade do atendimento.

— É claro que todos preferiam estar em casa, mas a enchente impõe essa realidade. O importante é que recebem um acolhimento digno – afirmou.

Segundo a Defesa Civil, o nível do rio Acre recuou 15 cm e está em 15,43 metros, ainda acima da cota de transbordamento de 14 metros.

(oea com info da Aleac)