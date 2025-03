IfacTK – -O campus Tarauacá do Instituto Federal do Acre (Ifac) está produzindo sabão para auxiliar estudantes afetados pelas enchentes no município. A iniciativa, conduzida por docentes e técnicos da instituição, conta com o apoio da Direção Geral, da Direção de Ensino, da Direção de Administração e do Núcleo de Assistência Estudantil (Nae).

Segundo o professor João Arthur, a produção de sabão ocorre anualmente durante o período de alagação. O trabalho normalmente envolve alunos, docentes e técnicos no Laboratório de Química do campus. No entanto, neste ano, apenas os servidores estão participando.

— Desta vez, os estudantes não puderam integrar a produção, mas contamos com a colaboração dos técnicos Pollyanna, Elaine, Leilaine e Cristóvão – explica.

