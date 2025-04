Com informações do Bruno Medim

A Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da Escola Superior da Defensoria (Esdpac), realizou nesta semana, em Rio Branco, o lançamento do livro Audiência por Videoconferência como Política Pública de Acesso à Justiça Penal, de autoria do defensor público Gilberto Jorge Ferreira da Silva.

Baseada na dissertação de mestrado do autor e em sua vivência nos tribunais, a obra analisa os efeitos da digitalização das audiências no contexto penal, com foco na garantia de direitos e na equidade do processo judicial. “Ainda sou da época dos processos de papel. A virtualização é um avanço, mas precisa alcançar todos com justiça”, destacou Gilberto Jorge durante a cerimônia.

A diretora da Esdpac, defensora pública Juliana Caobianco, destacou a relevância da publicação para a formação jurídica continuada. Já a defensora pública-geral, Juliana Marques, reforçou o papel da instituição na produção de conhecimento voltado aos direitos fundamentais. Após a apresentação, o autor participou de sessão de autógrafos com o público presente.

O livro está disponível para aquisição na sede da Esdpac, no site da Editora Dialética e na Amazon.

