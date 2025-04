O Ministério Público do Estado do Acre denunciou uma enfermeira por homicídio culposo e falsidade ideológica após a morte de uma criança no Hospital de Feijó, em novembro de 2023. A profissional teria negligenciado o atendimento à paciente, que apresentava desnutrição severa, e falsificado o horário de entrada no prontuário. Para o MPAC, a omissão foi decisiva para o óbito e impede qualquer acordo judicial.

A denúncia ainda será analisada pela Justiça.

(…)

Som do Brasil… ‘CAIS’ do Milton…🎶