Conectando Ações para o Desenvolvimento da Amazônia.

Convidamos as Instituições empresariais, cooperativas, associações, de Ensino Superior, sindicatos e centrais, Instituições do Governo Federal, Governo do Estado, Prefeituras e demais interessados.

Realização:

– Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

– SUDAM

Apoio:

– Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA

– Universidade Federal do Acre – UFAC

– Associação dos Municípios do Acre – AMAC

🚨Link para inscrição no evento:

https://www.even3.com.br/conexao-amazonia-etapa-acre-542011/