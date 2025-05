Conversei duas vezes hoje com o senador Sérgio Petecão sobre a campanha que oestadoacre inicia com o propósito de ver o antigo e histórico Instituto Santa Juliana reconstruído em Sena Madureira, voltando a ser um complexo de educação e formação na cidade.

— Braña, estou disposto a ajudar como senador, mas ainda não sei como — disse ele.

Sugeri ao senador, como primeiro ato, uma audiência com o bispo Dom Joaquín, na Diocese de Rio Branco.

A ideia é que Petecão vá acompanhado por um grupo de pessoas que moram em Sena (e também em Rio Branco), para expor a necessidade do ressurgimento do Santa Juliana.

— Estou em Brasília, devo fazer uma viagem pelo Senado nos próximos dias e queria te pedir que marcasse essa audiência com Dom Joaquín. Devo estar em Rio Branco em breve, e então conversaremos sobre o Santa Juliana — completou o senador.

Petecão também falou sobre recursos e sobre como gostaria que o processo fosse conduzido, envolvendo os poderes executivos — estadual e municipal.

Mas isso é assunto para outra ocasião…

O importante agora é sair do zero e pôr esse sonho na ordem do dia.

O sonho do renascimento do Santa Juliana, em Sena Madureira.

Até que para o primeiro dia de campanha foi bom, o que acham?



J R Braña B.

