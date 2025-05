Em edição extra, no fim da tarde de quarta-feira, 30, intitulada Anexo A, o governo publicou duas exonerações que têm tudo a ver com Sena Madureira.

Foram exonerados dois integrantes da diretoria do Detran: Manoel Gerônimo Diniz e Anderson Castro (servidor efetivo do órgão).

Manoel Gerônimo ocupava o cargo de diretor administrativo, enquanto Anderson era diretor de operações do órgão de trânsito estadual.

Os dois diretores, ao que se sabe, eram indicações do então deputado federal Gehlen Diniz, hoje prefeito de Sena Madureira.

Com a saída deles do Detran, o prefeito, na prática, perde a capacidade de mobilizar ações voltadas à melhoria do trânsito na cidade.

Por outro lado, Gehlen poderá contar com ambos diretamente na equipe da prefeitura, já que os dois desempenharam papéis colaborativos desde o início do processo de transição entre a gestão anterior e a atual.

Manoel Gerônimo Diniz, dizem em Sena, é um dos poucos(mesmo não tendo cargo na prefeitura) a quem o prefeito Gehlen realmente ouve e cujas ponderações leva em conta.

Concretamente: o prefeito Gehlen perde poder no Detran e, claro, o conflito com o governo GladsonC tende a aumentar.

A ver os próximos dias.

J R Braña B.

(…)

