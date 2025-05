O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) está em missão oficial na Europa, onde integra a comitiva brasileira que partiu no domingo (4), rumo à Alemanha e à Dinamarca. A viagem, organizada pela Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos (FPPA), visa conhecer as tecnologias de ponta utilizadas no Túnel Fehmarnbelt — o maior túnel submerso do mundo — e identificar soluções que possam ser aplicadas no projeto do Túnel Santos-Guarujá, com o intuito de modernizar a infraestrutura do Brasil.

A missão, que conta com 46 integrantes entre parlamentares, técnicos e representantes do setor de infraestrutura, é coordenada pelo deputado federal, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), presidente da FPPA e da Frente Parlamentar pela Ligação Seca (FPLS).

A delegação tem como objetivo principal o estudo de modelos de governança e a análise dos impactos socioeconômicos nas cidades decorrentes da movimentação de túneis. Para isso, serão realizadas reuniões e visitas técnicas em diferentes localidades e instituições de referência, além de uma reunião com o presidente da Comissão de Transportes do Parlamento Dinamarquês.



Para o senador, a viagem é estratégica para o futuro da infraestrutura nacional e conhecer tecnologias de ponta é essencial para que o Brasil avance com responsabilidade e eficiência em obras que impactam diretamente a logística e o desenvolvimento regional.

“Estamos conhecendo o que há de mais moderno em engenharia de túneis no mundo. Essa troca de experiências é fundamental para que o Brasil não apenas reduza o atraso em obras estruturantes, mas também aplique soluções viáveis, sustentáveis e de alto impacto social”, afirmou Petecão.

Além da relevância para o projeto do Túnel Santos-Guarujá — que promete encurtar de uma hora para cinco minutos a travessia entre as duas cidades —, Petecão reforça que o aprendizado da missão pode contribuir para ampliar a integração regional da Amazônia com mercados internacionais, especialmente via Oceano Pacífico.

“O Acre e toda a região Norte precisam de infraestrutura moderna para escoar sua produção. Ao conhecermos o que está sendo feito em lugares como Hamburgo [Alemanha] e Copenhague [Dinamarca], podemos planejar soluções viáveis para conectar melhor o Norte brasileiro, aproveitando, por exemplo, o potencial logístico do Porto de Chancay, no Peru”, explicou o senador.

A comitiva também visitou o Porto de Hamburgo, na Alemanha — um dos mais modernos do mundo — para observar práticas que possam ser adaptadas à realidade brasileira, em especial ao Porto de Santos, responsável por 30% do comércio exterior nacional.

O Túnel Fehmarnbelt, que liga a Alemanha à Dinamarca, terá 18,1 km de extensão e deve ser concluído em 2029. Já o Túnel Santos-Guarujá [São Paulo] será a maior obra submersa da América Latina, com 1,5 km de extensão, dos quais 870 metros serão construídos sob o canal do Porto de Santos. O projeto está orçado em R$ 6 bilhões e terá leilão marcado para 1º de agosto.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o túnel brasileiro deverá gerar 9 mil empregos diretos e beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, além de promover ganhos logísticos, redução de custos e menor emissão de gases poluentes.