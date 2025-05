Ifac

Nesta semana, o Instituto Federal do Acre (Ifac) participou do lançamento do Projeto Rede de Meninas e Mulheres na Ciência, em cerimônia online. A ação envolve escolas de Rio Branco e Xapuri e busca incentivar meninas a entrarem no mundo da pesquisa científica, com apoio de bolsas e atividades educativas.

Coordenado no Acre pelos professores Mário Lobão e Tatiane Loureiro, o projeto vai atuar em sete escolas — seis delas em Xapuri — e contará com 45 bolsas de Iniciação Científica Júnior, além de outras bolsas e recursos para o custeio das ações.

A proposta é fortalecer a presença feminina na ciência desde cedo. Segundo a pró-reitora Hérika Satrapa, a ideia é formar meninas com pensamento crítico, autonomia e vontade de transformar a realidade por meio da educação, da ciência e da inovação.

