Nesta quarta-feira, 7 de maio, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMAC), realizou a etapa de testes de aptidão física (TAF) e de habilidades (Thufa) para o processo seletivo de brigadistas comunitários. A aplicação foi simultânea em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Sena Madureira, com 99 candidatos aptos a participar, após avaliação curricular.

O objetivo do processo seletivo é selecionar profissionais para atuar na prevenção e combate aos incêndios nas Unidades de Conservação (UCs), sendo um pioneiro no Acre. Os candidatos que forem aprovados seguirão para a próxima etapa de convocação para o curso de formação de brigadistas, com previsão de resultado final para o dia 15 de maio.

Com 50 vagas oferecidas, o programa destina-se aos moradores das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) Igarapé São Francisco e Lago do Amapá, além da Floresta Estadual do Antimary e o Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório (Cferg). Os brigadistas selecionados receberão R$ 1.476 mensais para custear despesas com alimentação, transporte e seguro de vida.

