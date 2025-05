Gov Fed – O Governo Federal lançou um novo edital do Mais Médicos para ampliar o acesso à atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS). São 3.174 vagas disponíveis para inscrição a partir desta segunda-feira, 5 de maio, nas 27 unidades federativas. Desse total, 3.066 vagas serão distribuídas em 1.620 municípios e 108 são destinadas a 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

No Acre, estão previstas 15 vagas em onze municípios do estado (lista completa ao fim do texto), além de outras três no DSEI Alto Rio Purus (que engloba localidades em Assis Brasil e Santa Rosa do Purus) e duas no DSEI Alto Rio Juruá (em Jordão).

Desse total, 20 vagas em onze municípios estão em áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

A cidade com maior número de oportunidades previstas é a capital Rio Branco, com cinco.

A intenção é fortalecer a assistência nas regiões remotas e de maior vulnerabilidade social. Os médicos interessados podem se inscrever até o dia 8 de maio.

(…)

Grifo meu: na gestão e na política, o governo Lula é social…na economia, neoliberal…



J R Braña B.