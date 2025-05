Secom

Entre os dias 25 e 28 de junho, Rio Branco será o centro do Seminário Internacional Txai Amazônia. O evento vai reunir lideranças da Amazônia Legal, Peru e Bolívia, com foco em bioeconomia, sociobiodiversidade e desenvolvimento sustentável. Para Nedina Yawanawa, diretora da Sepi, será uma oportunidade única para mostrar a riqueza cultural e ambiental do Acre.

O seminário também antecipa discussões que ocorrerão na COP30, no Pará, destacando alternativas sustentáveis para enfrentar as mudanças climáticas.

