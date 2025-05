Diário Oficial do Estado do Acre – D.O – 09-05-2025

Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 – D.O Nº 14.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

DECRETO Nº 107 de 08 de maio de 2025

Art. 1°- Fica convocada a 5ª Conferencia Regional Purus dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada nos dias 23 de maio de 2025, em Sena Madureira/AC,

com o tema: “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”.

DECRETO Nº 112 de 07 de Maio de 2025

Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Municipal de Sena Madureira direta e indireta será de oito horas diárias.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecimento de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar), para atender a Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

no valor de R$ 4.762.766,83 (quatro milhões, setecentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos).

LIBIO MENDES ARAUJO – ME CNPJ nº 14.293.153/0001-89,

T. LEITE SILVA CNPJ nº 17.468.184/0001-11

RIOS & AREAL LTDA CNPJ nº 24.845.523/0001-05

REAL DREAMS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ nº 34.038.376/0001-07,

RESTAURANTE IMPERIAL DELIVERY LTDA CNPJ nº 43.872.031/0001-45

D L RAMOS CNPJ nº 05.146.814/0001-52

Confira aqui em pdf