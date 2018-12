Perpétua pede ao MP que impeça reajuste de energia no Acre (a)

# perpétua mp energia

-Se o critério para o aumento da luz é falta de chuva…o Acre está se afogando em água de chuva – Perpétua, deputada eleita

A única deputada de esquerda eleita para a câmara dos deputados no Acre esteve hoje no Ministério Público e pediu que a instituição ajude a evitar o reajuste na conta de energia no Acre, que deve acontecer a partir de amanhã.

A futura parlamentar foi também ao MP renovar seu compromisso em trabalhar em parceria em causas em favor da sociedade e fazer um convite à procuradora Kátia Rejane para ir à posse das quatro deputadas federais do Acre…

-É a primeira vez que o Acre elege para a câmara dos deputados quatro mulheres.

Ouça Perpétua:

Antes publicamos…:

‘Critério’ da falta de chuva poderia excluir Acre do reajuste da conta de luz

