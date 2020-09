demprefeita

Eleições 2020

Após o furo de oestadoacre no final da tarde – PSDB convida DEM para indicar o vice de Minoru – agentes políticos do governo e da prefeitura de Rio Branco entraram em contato com a direção do Democratas nesta noite e já agendaram reunião para as próximas horas com o partido.

Esse oestadoacre…

