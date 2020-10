correios

OGlobo

Governo finaliza projeto de lei que privatiza Correios

O governo vai enviar ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. O texto já foi assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e deve ser chancelado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira.

(…)

Em tempo: municípios do Acre serão prejudicados no serviço postal com privatização…maioria ficará sem serviços, alerta sindicato da categoria