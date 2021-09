Alta da gasolina: O que oestadoacre já disse ‘O Globo’ repete hoje

#altagasolina

oestadoacre já disse mais de uma vez que o preço alto da gasolina, dos combustíveis em geral, não é culpa dos governadores (aqui em fevereiro deste ano)…e mais recente, há alguns dias, disse que o ICMS dos estados, inclusive o do Acre, segue sendo o mesmo há muito tempo…e os aumentos da gasolina/combustíveis sobem toda semana baseados no Dólar (para enriquecer os acionistas da Petrobras, que maioria são de norte-americanos). Pois bem, veja o que diz editorial de O Globo desta quinta:

(…)O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), num discurso em Alagoas na terça-feira, mostrou estar acompanhando o tema ao dizer que “ninguém aguenta mais o combustível alto”. Quando uma autoridade da República dá sinais de que também se interessa pelo que acontece aos cidadãos nas ruas, merece aplausos. Lira parece, contudo, mais preocupado com o custo político para o governo que com o bolso dos motoristas.

Em seu discurso, ele deu provas de que não sabe — ou não quer — mirar no alvo. De forma retórica, perguntou: “Sabe o que faz o combustível ficar caro?”. Em seguida, deu a resposta: “São os impostos estaduais. Os governadores têm de se sensibilizar”. Lira prometeu debater um projeto sobre a incidência do ICMS, um tributo estadual. É o mesmo argumento falacioso usado pelo governo Bolsonaro para transferir a responsabilidade para seus adversários políticos. Um ano atrás, quando a gasolina estava mais barata, as alíquotas de ICMS eram as mesmas de hoje.’ (…)

Exatamente, o ICMS, faz uma eternidade, continua o mesmo índice…as mesmas alíquotas, como diz O Globo…claro que o jornal do Rio de Janeiro não critica a política da Petrobras/Bolsonaro/Guedes de atrelamento ao Dólar dos preços (que não era assim nos governos Lula/Dilma)….mas aí já seria demais esperar isso de um grupo midiático que também ganha com (essa política), né?

Em tempo: nos postos de Rio Branco, boa parte dos frentistas está treinada para culpar o governador do Acre (GladsonC) e o ‘roubo do Lula’ (que deixou o governo em 2010) pelo alto preço do litro da gasolina….é o que dá trabalhador sem consciência e organização de classe. (segue…)

Em tempo 2: Editorial de O Globo na íntegra para assinantes, aqui

