Coletiva fraquinha do governador: Mais do mesmo

#coletivagovernador

Segundo o ac, o governador Gladson Cameli, e os secretários Ricardo Brandão (Seplag) e Rômulo Grandidier (Casa Cívil), reuniram a imprensa na manhã desta segunda-feira, 29, na sala de reuniões do Palácio das Secretarias para apresentar a execução do plano de governo do Acre assumido em 2018, durante a campanha eleitoral.

De acordo com o secretário Brandão, dos 158 compromissos assumidos, a gestão Cameli já executou 45,6%, ou seja 72 demandas. 39,2% (62 propostas) ainda estão em andamento e 15,2% (24 propostas ainda não foram iniciadas). “A proposta é mostrar a transparência das ações do governo do Estado. Esse portal foi criado para isso. Todos poderão acessar essa informações e verificar os status dos trabalhos”, disse o secretário. (…)

Traduzindo: zero novidade numa coletiva de final de ano…deu para perceber um governador mais comedido após o desastre do anúncio do abono dos professores, onde foi prometido um valor e dois dias depois esse valor reduziu 1/3 deixando professores enfurecidos – oestadoacre