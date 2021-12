Modo Natal 2021: ‘Passeio de trenó…’♪♪♪

#natal

The Ronettes interpretam Sleigh Ride (Passeio de trenó)…muito conhecida em festa natalina nos filmes…Trecho: //Lá fora a neve está caindo e os amigos estão chamando Yoo hoo//….substitua por chuva, que cai nesta noite em Rio Branco e dá no mesmo…é Natal! Os seres precisam ser mais humanos! O título do disco, em vermelho, diz: ‘Um presente de Natal para você’ – Ouça Sleigh Ride (Passeio de trenó).

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

17 – A canção do Natal

J R Braña B.