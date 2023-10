No Mês do Servidor Público (outubro), o governo acreano promove atividades em reconhecimento aos esforços e contribuição de trabalhadores na construção de um estado mais digno e próspero aos seus cidadãos.

Na manhã deste domingo, 22, a Secretaria de Administração (Sead) realizou a 2ª edição da Corrida do Servidor, em Cruzeiro do Sul, com um total de 300 participantes, entre servidores públicos, atletas e pessoas da comunidade local.

“Assim como aconteceu ano passado, o evento deste ano foi um sucesso. Foram gerados quase três toneladas de alimentos, que serão distribuídos para instituições e associações da região. Iniciativas como essa demonstram o compromisso da gestão Gladson Cameli com a valorização e promoção de qualidade de vida ao servidor”, ratificou o secretário adjunto da Sead, Guilherme Duarte.

O evento contou com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran). Os desportistas percorreram trajetos de 5 e 10 quilômetros em trechos da rodovia AC-405. As cinco primeiras colocações das categorias masculina e feminina foram premiadas com troféus.

Longevidade

“Desde a infância, realizo práticas esportivas, como pedalar, jogar futebol e correr. No auge dos meus 63 anos, os hábitos melhoraram a minha resistência, reduziram o surgimento de problemas na minha saúde e hoje me sinto muito bem”. As palavras ditas por Antônio Cameli Teles, após a conclusão do trajeto de 10 quilômetros da Corrida do Servidor, servem de exemplo para todas as gerações.

A longevidade do idoso, que atua no mercado de Cruzeiro do Sul como gerente de supermercado, inspira. “A atividade física é sinônimo de saúde e vida digna. Eu incentivo, principalmente os jovens, a busca pelo esporte, pois ele traz mais sentido à vida”, proferiu.

Iniciativa que fortalece os serviços públicos

Alcir Costa, que chefia a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em Cruzeiro do Sul, afirma que, além do incentivo na busca pelo bem-estar, a atividade melhora a qualidade dos serviços ofertados pelo Estado à população.

“É um momento fundamental, em que o governo segue o cuidado com a vida das pessoas. Enquanto servidor, só tenho a agradecer a gestão pelo cuidado e compromisso”, pontuou o gestor.

Rompendo limites

O trajeto de mais de 200 quilômetros de Tarauacá a Cruzeiro do Sul não dificultou a participação de Cleanes Pinheiro na Corrida. Para ela, a prática é sinônimo de vida. “Correr para mim é terapia. No grupo em que participo na minha terra natal, a corrida já salvou muitas vidas de doenças como a depressão. Foram três horas de viagem que valeram muito a pena”, testemunhou.

