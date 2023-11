O barulho das máquinas pesadas e o calor do asfalto quente era o sonho dos moradores do Ramal Itucumã. São quase quatro quilômetros de pavimentação que representam o compromisso da gestão e dignidade para quem já sofreu tanto sem acesso. Nesta segunda-feira (06), o prefeito esteve no local para verificar de perto a obra, que está sendo realizada pela Prefeitura de Rio Branco.

O líder comunitário, Saulo Rocha, disse que o ramal é dignidade para o povo. “A comunidade agradece o prefeito que olha com carinho a cidade toda. Eu falo em nome da nossa comunidade, pessoas que há mais de 22 anos vem lutando por isso aqui e hoje está sendo realizado o sonho. Eu acho que o prefeito está com uma equipe boa, pessoas que realmente estão preocupadas com o povo. Então, o significado disso é dignidade, é gratidão.”

Já o morador Vando Costa lembrou como eram os transtornos. “Aqui quando não é lama, é poeira. Duas coisas, lama e poeira, direto. Agora com asfalto vai ficar melhor, Graças a Deus vai melhorar.”

Outra que festejou foi a dona de casa Raquel dos Santos. Para ela, é quase um milagre. “Isso é coisa de Deus mesmo na nossa vida porque tudo, em primeiro lugar, temos que colocar Deus na nossa vida. Como temos a promessa de Deus, aí Deus toca no coração do homem e as coisas são feitas. E Deus manda a pessoa certa, na hora certa. Eu estou muito contente como moradora daqui a 14 anos. Eu estou muito feliz porque a gente não esperava tanto. Ótimo”.

Agora, ninguém define melhor a importância do asfalto para a comunidade do que a Adriana Vitória e a dona Francisca, mãe e filha.

“Era muito difícil porque a minha mãe tinha que vir de lá de dentro, aí tinha que passar pelos buracos para me trazer para escola. Era tão difícil e agora fica mais fácil. Agora está muito melhor. Já terminei os estudos, mesmo na dificuldade. Vou fazer minha faculdade ano que vem e agora está bom para eu ir pra faculdade”, disse a estudante.

A mãe dela, a dona de casa Francisca Auxiliadora, expressou o quanto está feliz. “Era meu sonho. Todos nós sonhávamos de ver esse ramal do jeito que está hoje. Só bênção, só alegria porque nós já passamos muita dificuldade. Inclusive eu já derrubei essa menina na lama porque eu não tinha força empurrando a cadeira com ela. Meu Deus do céu, o prefeito é tudo porque nas outras gestões era só promessa.”

Ao inspecionar o serviço, o prefeito Tião Bocalom, destacou a importância da obra que irá beneficiar a comunidade e realiza sonhos de pessoas como a Adriana que agora poderá cursar faculdade sem o transtorno em transitar com a cadeira de rodas no ramal sem pavimentação.

“Nós estamos felizes de poder ver uma pessoa como Adriana que lutou tanto para vencer na vida e que tinha, sim, essa dificuldade, tinha essa limitação que era exatamente a questão do ramal, já que o Ramal Itucumã é um ramal super habitado, tem um contingente de famílias muito grande e que agora asfaltado, não tenho dúvida nenhuma, que vai criar oportunidade para muito mais gente, para muito mais pessoas”, afirmou o prefeito.

