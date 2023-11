No último dia 10, uma reunião de grande importância marcou os esforços do Tribunal de Justiça do Acre na luta contra crimes de tortura, maus-tratos e abuso de autoridade. O encontro, liderado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF).

Durante a reunião, os magistrados foram convocados a contribuir com a proposta de um normativo para regular o fluxo administrativo de recebimento, processamento e monitoramento de notícias relacionadas a tortura e maus-tratos no âmbito judiciário.

A Resolução CNJ n. 414/2021, destaca e estabelece diretrizes para os exames periciais em casos de indícios de tortura e outros tratamentos desumanos, seguindo os parâmetros do Protocolo de Istambul.

