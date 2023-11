Em nossos sonhos e anseios sempre olhamos para o alto e pensamos o que queremos caso alguma coisa boa aconteça, pode ser o que fazer com o bilhete premiado jogado na lotérica, com a passagem de um Ano Novo, com o encontro de um grande amor.

Estranho é pensar no que não se quer para si, perdemos muito tempo, ou poderíamos ganhar muito tempo caso tivéssemos claramente em nossa mentes o que não queremos e gastássemos nossa energia para evitar certas coisas.

Não temos como adivinhar o futuro, mas podemos fazer um exercício de prevenção, em diversos setores de nossas vidas, na área sentimental, financeira, profissional e espiritual.

Na saúde, conforme a Universidade de Stanford o estilo de vida é o fator mais importante para se viver mais e melhor. Não é uma receita fácil de ser seguida. Por esta razão, a prevenção assume um papel determinante na manutenção da saúde.

A Organização Mundial de Saúde divulgou a lista dos dez maiores riscos para a saúde e para a população em todo o mundo. Os riscos a seguir, juntos, são causadores de 40% das mortes anualmente, um total de cinquenta e seis milhões de pessoas.

Podemos tentar evitar cada risco desse caso tenhamos informação e força de vontade e isso se aplica em todas as áreas da vida.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues é advogado e professor Universitário.

