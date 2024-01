O 8º bloco do Concurso Nacional Unificado oferece 692 vagas de nível intermediário. A Funai disponibiliza 152 vagas para Técnico em Indigenismo, com salário inicial de R$ 5.331,31, atuando na Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul, com carga horária de 40 horas semanais. O IBGE oferece 300 vagas em todo o país para o cargo de Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas, com salário de R$ 4.008,24 para 40 horas semanais. O MAPA disponibiliza 100 vagas para Agente de Inspeção Sanitária e Industrial, 100 para Agente de Atividades Agropecuárias, e 40 para Técnico de Laboratório, com salário inicial de R$ 7.436,29 para 40 horas semanais. O edital detalhado está disponível online.

