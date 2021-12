Modo Navidad: Bolívia…♪♪♪

#modonatal

(A partir de amanhã, 21-D, faremos o TOP-5 das melhores músicas do Natal deste ano)…O grupo Navidad Andina nos brinda agora com Esta Noche Es Noche Buena (Esta noite é uma boa noite)…Música natalina boliviana meio cumbia..típico dos Andes..é linda!…Aqui no Acre se ignora por inocência…por isso oestadoacre faz questão de incentivar a aproximação com os vizinhos Bolívia e Peru pela cultura…que têm muito mais a ver com nosso modo de ser do que mesmo outros estados do Brasil (não torça o nariz…é verdade!)…Ouça!

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

14 – Voltando para casa…

15 – Então, é Natal! Feliche!

16 – Eu preciso de você, Natal!

17 – A canção do Natal

18 – Passeio de trenó…

19 – Já está parecendo o Natal

20 – Cure o mundo

21 – Belém, Belém…

22 – A Arca de Noé…

23 – No Natal você pode…

24 – Noel, Noel, Noel…

25 – Você desce das estrelas

26 – Noite Feliz (Peru)

27 – Papai Noel não vem

J R Braña B.