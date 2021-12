Modo Natal: ‘Você desce das estrelas’…♪♪♪

#modonatal

Tu scendi dalle stelle (Você desce das estrelas) é a música de Natal mais famosa na Itália…aqui a gravação é do católico Frei Alessandro (mas Pavarotti já gravou também)…Trechos: //Tu desces das estrelas, ó Rei do Céu//

//E vens para uma gruta, ao frio, ao léu//Querido pequenino eleito//Como esta pobreza me apaixona mais!//Porque o amor tornou-o pobre demais. (depois tem a versão com Pavarotti)…Ta´se aproximando o grande dia!

Abaixo, Pavarotti canta a mesma música, ao vivo, durante um Natal em Viena…percebam as luzes Azuis (Olha o Boca aí, gente!)…Aliás, em Recife, a cidade administrada pelos socialistas do PSB também azulou…

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

