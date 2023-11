O Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, marcado para este dia 19, é um chamado à ação e à conscientização sobre a importância de conter a proliferação desse vetor de doenças.

O Aedes aegypti, o pequeno, mas poderoso mosquito responsável por mais de 20 milhões de diagnósticos dessas doenças no Brasil, tornou-se alvo central de esforços coordenados do Ministério da Saúde em parceria com secretarias estaduais e municipais de Saúde. De acordo com dados oficiais, medidas adotadas entre abril e setembro resultaram em uma expressiva queda de 97% no número de casos notificados de dengue em todo o país.

A conscientização é a chave para o sucesso nessa empreitada. É importante medidas simples, mas eficazes, como eliminar recipientes que acumulam água parada, locais ideais para a reprodução do Aedes aegypti. A colaboração de todos é essencial para interromper o ciclo de transmissão dessas doenças.

O clima tropical do Brasil, propício à reprodução do mosquito, é um desafio constante. O aumento das temperaturas não apenas estimula a proliferação do Aedes aegypti, mas também contribui para mais pessoas contaminadas.

+ Leia mais posts

Rádio Justiça… Só música boa… 📀 – OEstadoAcre.com

Desafio educacional: Acre classificado em penúltimo e Rio Branco em último na proficiência em inglês – OEstadoAcre.com

Filhos: o que é pior? – OEstadoAcre.com