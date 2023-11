Um feito notável para a Cooperativa de Laticínios de Rio Branco… A Coopel, sua manteiga, foi eleita a preferida pelos consumidores da rede de supermercados Arasuper.

Essa é uma iniciativa colaborativa com a Fundação Banco do Brasil, que impulsiona a expansão da produção da Cooperativa…

Realmente, a Manteiga Coopel, qualidade e sabor inconfundíveis, conquistou o paladar dos clientes da Arasuper…

Tornou-se a escolha número um nas prateleiras de lácteos…

oestadoacre.com destaca a importância do apoio de instituições parceiras no desenvolvimento sustentável das cooperativas locais.

Agora é o salto significativo na produção, tecnologia de ponta, treinamento de colaboradores e expansão das instalações… E por aí vai…

by JLab

